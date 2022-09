Les embouts des AirPods Pro 2 sont légèrement différents

Les AirPods Pro 2 sont livrés avec quatre tailles d'embouts au lieu de trois pour la génération précédente : Apple a ajouté la taille XS pour mieux correspondre au gabarit des plus petites oreilles. Plus étonnamment, Apple indique sur son site web que les embouts des AirPods Pro et des AirPods Pro 2 ne sont pas interchangeables. Dans un document de support , Apple justifie cette incompatibilité :

Les quatre tailles d'embouts fournies avec les AirPods Pro 2

Apple explique que les embouts sont adaptés à l'acoustique de chaque génération d'AirPods Pro, et bien que les embouts soient physiquement bien compatibles, utiliser des embouts de première génération sur les AirPods Pro de seconde génération entraînerait une dégradation de la qualité du son. Si vous devez acheter des jeux d'embouts de remplacement, faites donc bien attention à la génération : la première ( 10 € ) ou la deuxième ( 10 € ).