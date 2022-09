iPhone 14 : bientôt des façades arrières personnalisables ?

On l'a vu, l'iPhone 14 peut désormais s'ouvrir soit par l'écran, soit par la façade arrière , ce qui facilite son remplacement en cas de bris de verre. Sur l'iPhone 14 classique, la réparation de la façade arrière coûte ainsi 199 € chez Apple , contre 669 € sur l'iPhone 14 Pro qui ne bénéficie pas de ce nouveau design et doit être entièrement démonté pour que la façade arrière puisse être remplacée.Ce démontage facilité a vraisemblablement commencé à intéresser les spécialistes du secteur. Sur Twitter circulent par exemple les images d'un iPhone 14 dont la façade arrière d'origine a été remplacée par une alternative transparente qui révèle toute la complexité des composants.

Via @lipilipsi

Effet collatéral de ce démontage facilité, on pourrait rapidement trouver des façades de remplacement à bas prix sur le web. D'un côté, il serait ainsi possible de personnaliser la façade arrière de l'iPhone avec de nouvelles couleurs, pourquoi pas des visuels voire de nouveaux matériaux, sans avoir à utiliser de coque. Et d'un autre, il serait possible de bénéficier d'une option de réparation beaucoup moins coûteuse que celle d'Apple en cas de casse de la façade d'origine. À suivre...