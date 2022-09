Le MacBook Pro M2 arrive sur le Refurb Store

Tout pile trois mois après son lancement, le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 a fait ses premiers pas sur le Refurb Store ce matin avec deux modèles : l'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 1 439 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 599 €, et un modèle avec 512 Go à 1 649 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 829 €. C'est une remise de 10% pour ces versions reconditionnées par Apple par rapport au prix du neuf.Bien qu'Apple ait réduit son pourcentage de remise depuis l'arrivée des Macs avec puces Apple Silicon (il était auparavant de 15%), l'achat sur le Refurb Store reste une intéressante alternative à l'Apple Store pour faire des économies sans pour autant faire de compromis sur la qualité (indiscernable du neuf) et sur la garantie qui est identique à celle des produits neufs. Les produits issus du Refurb Store proviennent la plupart du temps de retours sous 14 jours.Si vous êtes étudiant ou enseignant, une autre alternative s'offre à vous jusqu'au 20 octobre 2022 : l'opération Back to School vous permet de récupérer un bon d'achat de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur le MacBook Pro acheté sur l'Apple Store éducation . Le MacBook Pro M2 peut y être obtenu à partir de 1 484 € en version neuve ( en savoir plus ).