Pas d'Apple Event pour les nouveaux Macs et iPad Pro ?

Et si le traditionnel Apple Event d'automne n'avait finalement pas lieu ? Le journaliste Mark Gurman émet des doutes dans sa newsletter Power On, sur Bloomberg , dans laquelle il explique que le programme des annonces pourrait être un peu trop léger et qu'Apple pourrait finalement préférer des sorties par voie de communiqué de presse.Concernant les annonces, il pourrait en effet n'y avoir que trois nouveautés relativement incrémentales : les Mac mini avec puces M2 et M2 Pro, les MacBook Pro 14,2" et 16,2" avec puces M2 Pro et M2 Max, et les iPad Pro avec puce M2. Le Mac Pro avec puces M2 Ultra et M2 Extreme ne serait pas disponible avant 2023. Mark Gurman ajoute qu'un nouvel Apple TV avec puce Apple A14 et plus de RAM pourrait enfin être lancé cet automne, mais sans certitude. L'iPad 10 , qu'on espérait dès septembre, n'est pas évoqué.

Le visuel de l'Apple Event de septembre 2022

On ne sait pas trop si ces doutes de Mark Gurman sont corroborés par des informations confidentielles. Apple aurait en tout cas de quoi tenir un Apple Event avec ce programme ; on a déjà eu droit à des présentations courtes avec un nombre d'annonces très limité. La disponibilité du Mac Pro en 2023 ne devrait d'ailleurs pas empêcher Apple d'en dévoiler un aperçu . Cet automne, Apple fêtera les deux ans d'Apple Silicon et Apple avait initialement annoncé que cette transition durerait environ deux ans : même s'il n'est pas disponible tout de suite, le Mac Pro pourrait tout de même s'inviter à la fête. Réponse dans les prochaines semaines !