MacBook Pro avec puce M2 Pro : c'est pour bientôt !

Apple devrait renouveler sa gamme de MacBook Pro 14,2" et 16,2" d'ici la fin de l'année. Sur Bloomberg , Mark Gurman affirme que la présentation aura lieu dès cet automne. On ne sait pas si cela se fera lors d'un Apple Event ou par le biais d'un communiqué de presse , mais ce serait en tout cas pour très bientôt : l'occasion de revenir sur les nouveautés auxquelles on s'attend pour cette nouvelle gamme.Après les grands changements de design opérés en octobre 2021 à l'occasion de la bascule des MacBook Pro haut de gamme sur l'architecture Apple Silicon, la révision à venir sera beaucoup plus sage. Le design devrait rester identique et Apple devrait se contenter de rafraichir certains composants. Il y aura bien sûr les puces M2 Pro et M2 Max pour succéder aux puces M1 Pro et M1 Max, et ce devrait être la grande nouveauté de cette édition.Au programme de ces nouvelles puces, une nouvelle progression de la puissance avec plus de coeurs : selon Mark Gurman, la puce M2 Max haut de gamme aurait 12 coeurs de CPU et 38 coeurs de GPU, au lieu de 10 coeurs de CPU et 32 coeurs de GPU pour la puce M1 Max. Apple pourrait également bénéficier d'une gravure plus fine de la part de TSMC (à 4 voire 3 nanomètres, mais ce n'est pas certain ), ce qui améliorerait l'efficience énergétique et donc l'autonomie des MacBook Pro.Pour le reste, il faudrait se contenter d'évolutions de routine dont on ne connaît à ce jour pas la teneur. Il n'y a eu aucune rumeur sur le sujet : on peut espérer quelques améliorations de l'existant, mais a priori pas de nouvelles lignes sur la fiche technique.Concernant le prix, il ne faut pas se leurrer : en Europe, l'adaptation au faible cours de l'euro va faire mal. On a pu le voir avec la présentation de l'iPhone 14 dont les prix se sont envolés alors que l'iPhone 13 est resté au même prix : si les MacBook Pro 14,2" et 16,2" suivent le même scénario, les modèles actuels qui sont en promotion chez les revendeurs pourraient conserver un attrait considérable, d'autant plus si la nouvelle gamme se contente d'unsans fonctionnalité supplémentaire. À l'approche de la révision, attendre l'arrivée des nouveaux modèles n'est donc peut-être pas aussi pertinent que d'habitude ; opter pour un modèle actuel en promotion (il y a actuellement des remises supérieures à 10%, voir notre comparateur ) peut aussi être une bonne stratégie.