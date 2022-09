Le Mac mini M2 lancé cet automne ?

Le Mac mini avec puce M1 soufflera sa deuxième bougie en novembre. Contrairement au MacBook Air et au MacBook Pro 13,3" qui ont adopté la puce M2 en juin, le Mac mini n'a pas eu droit à une révision mais ce n'est que partie remise. Selon le journaliste Mark Gurman sur Bloomberg , cela serait pour cet automne. On ne sait pas si cela sera à l'occasion d'un nouvel Apple Event ou d'un simple communiqué de presse , mais cela devrait tomber en octobre ou en novembre.Si le Mac mini est resté privé de la puce M2, c'est vraisemblablement parce qu'Apple prévoit une mise à jour plus substantielle pour son petit Mac de bureau : il y aurait en effet deux nouveaux modèles avec la puce M2 et la future puce M2 Pro, un modèle plus puissant qui permettra de mettre le dernier Mac mini Intel à la retraite et de combler le trou entre le Mac mini d'entrée de gamme et le Mac Studio, qui embarque une puce M1 Max encore plus puissante.L'adoption d'une puce M2 Pro plus musclée sur un nouveau modèle haut de gamme nécessitera un système de ventilation efficace : si les rumeurs avaient un temps envisagé l'arrivée d'un Mac mini sans ventilateur plus compact que le modèle actuel, ce ne serait donc finalement pas le cas . Le design pourrait d'ailleurs rester identique, même si une évolution de la connectique n'est pas à exclure.Pour ce qui est des autres caractéristiques techniques, c'est encore un peu flou mais il faut s'attendre des évolutions relativement mineures par rapport à la génération actuelle : les quantités de stockage et de mémoire vive intégrées par défaut ne devraient notamment pas changer. Avec l'évolution défavorable du cours de l'euro, il faut d'ailleurs s'attendre à une hausse des tarifs en Europe. Il n'est également pas exclu, comme pour le MacBook Air, qu'Apple conserve un modèle M1 en entrée de gamme afin de garder un bon prix d'appel.Si le Mac mini vous fait de l'oeil, sachez donc que de nouveaux modèles devraient bientôt être présentés. Il est potentiellement intéressant d'attendre l'arrivée de la nouvelle gamme pour investir, mais sans perdre de vue la perspective d'une hausse des prix qui pourrait gâcher la fête et finalement pousser certains clients à opter pour un modèle M1 en promotion ( voir notre comparateur ).