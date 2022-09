Un iPhone 15 Ultra mais pas d'iPhone 15 Pro Max ?

Dans sa stratégie de segmentation accrue mise en place pour provoquer la montée en gamme, Apple pourrait donner quelques avantages techniques exclusif à l'iPhone 15 Pro Max l'année prochaine, selon de multiples rumeurs ; il a notamment été question d'un téléobjectif périscopique dont l'iPhone 15 Pro classique serait privé. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , l'iPhone 15 Ultra qu'il a évoqué au début du mois serait effectivement plus haut de gamme mais ne viendrait pas en complément de l'iPhone 15 Pro Max : ce serait un seul et même modèle. Il y aurait ainsi l'iPhone 15 (6,1") et l'iPhone 15 Plus (6,7"), puis l'iPhone 15 Pro (6,1") et l'iPhone 15 Ultra (6,7").Avec l'arrivée d'un modèle de 6,7" dans la gamme classique plus abordable, Apple pourrait effectivement monter en gamme avec l'iPhone 15 Ultra sans que cela ne pénalise ses clients qui souhaitent un grand écran sans pour autant vouloir s'offrir le modèle le plus onéreux. S'il se confirme, c'est en revanche un choix qui mécontentera les amateurs de diagonales plus contenues qui percevraient la diagonale de 6,7" comme un désavantage.Pour l'instant, les rumeurs au sujet de la gamme d'iPhone 15 sont encore peu nombreuses. Outre le téléobjectif périscopique du modèle le plus haut de gamme, il est question d'une extension de la Dynamic Island à l'ensemble de la gamme, de la future puce A17 pour les modèles Pro et de la puce A16 pour les modèles classiques, et surtout de la bascule du connecteur Lightning vers le standard USB-C