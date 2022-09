iFixit : n'essayez pas de démonter l'Apple Watch Ultra !

Pour la première fois, une montre connectée d'Apple dispose de vis à l'arrière de son châssis : on pourrait voir cela comme un signe encourageant pour la réparabilité de l'Apple Watch Ultra, mais iFixit nous conseille vivement de laisser les quatre vis pentalobes tranquilles. Dans son traditionnel démontage, iFixit a logiquement commencé par retirer le panneau arrière de la montre... et a arraché le joint d'étanchéité par la même occasion. Sans outils spécifiques, impossible de le remettre en place ! On perd donc l'étanchéité de la montre... sans pour autant accéder aux composants les plus intéressants.Pour accéder à certains composants comme le Taptic Engine ou surtout la batterie, il ne faut en effet pas passer par l'arrière : il faut retirer l'écran. Cette tâche n'est pas évidente : iFixit l'a d'ailleurs cassé en essayant de le désolidariser du châssis. On peut en revanche douter de la méthode employée, Apple préférant sans doute utiliser des ventouses.Le démontage d'iFixit nous permet en tout cas d'observer la complexité de l'agencement interne de l'Apple Watch Ultra et de la taille de certains de ses composants, comme la batterie qui est de 542 mAh (76% de plus que celle de l'Apple Watch Series 8 qui est de 308 mAh) ou le haut-parleur qui est nettement plus gros que sur les autres modèles.Rappelons que les réparations de l'Apple Watch Ultra dans le réseau officiel d'Apple coûtent 129 € pour le remplacement de la batterie ou 619 € pour tout autre dommage. Avec AppleCare+ à 119 € pour deux ans ou à 5,99 € par mois, c'est une franchise de 75 € qui s'applique en cas de dommage.