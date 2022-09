Stage Manager sera finalement disponible sur les iPad Pro de 2018 et 2020

La fonctionnalité Stage Manager d'iPadOS 16 ne sera finalement pas réservée aux modèles d'iPad équipés de la puce Apple M1. Avec la troisième version bêta d'iPadOS 16.1 qui a été envoyée aux développeurs hier soir, Apple ouvre cette fonctionnalité aux iPad Pro de 2018 et 2020 qui embarquent respectivement les puces A12X et A12Z. Cette prise en charge se fait avec une contrepartie : ces modèles ne pourront pas activer Stage Manager sur un écran externe, seulement sur l'écran principal de la tablette.Apple a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué envoyé au site Engadget En juin, Apple avait expliqué que la puce M1 était indispensable pour prendre en charge Stage Manager sans compromis, sans trop convaincre d'ailleurs. Voilà en tout cas la preuve qu'Apple est parfois bien capable de faire des compromis sous la pression de ses utilisateurs.Et puisqu'il est question de compromis, la bonne nouvelle s'accompagne d'une annonce moins réjouissante : Apple a encore pris du retard dans la finalisation de Stage Manager et aucun modèle d'iPad ne prendra en charge cette fonctionnalité sur écran externe à la sortie d'iPadOS 16.1 dans les prochaines semaines. L'arrivée des écrans externes se fera avec une prochaine mise à jour, sans doute iPadOS 16.2, d'ici la toute fin de l'année.