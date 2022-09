iOS 16.1 va permettre de tester la connexion satellite de l'iPhone 14

Apple a hier soir envoyé aux développeurs la troisième version bêta d'iOS 16.1, et cette nouvelle version renferme de multiples changements relatifs à la connexion satellitaire de l'iPhone 14. En fouillant dans les entrailles du système, nos confrères de 9To5Mac ont repéré qu'Apple était en train de mettre en place une fonctionnalité de test pour l'envoi de messages d'urgence par satellite.La fonction « Satellite Connection Demo » serait disponible dans les réglages du téléphone et permettrait aux personnes de s'entraîner à utiliser la fonctionnalité, de la connexion au satellite aux réponses aux questions d'urgence posées par le système, afin d'être au point et éviter toute panique superflue en situation d'urgence.C'est en novembre qu'Apple lancera cette fonctionnalité de connexion satellitaire qui est l'une des grandes nouveautés des iPhone 14 et 14 Pro . Elle sera réservée aux États-Unis et au Canada dans un premier temps, avec une période de gratuité de deux ans. Le déploiement dans d'autres pays serait dans les tuyaux , des rumeurs évoquant un premier élargissement dès la fin de l'année.