Tap to Pay lancé aux États-Unis avec Square

La fonctionnalité Tap to Pay avait été présentée par Apple en février dernier : issue du rachat de la startup Mobeewave, elle permet de transformer l'iPhone en terminal de paiement et donc d'éviter aux commerçants qui le souhaitent l'achat de matériel supplémentaire pour accepter les cartes bancaires. Pour les États-Unis, Apple s'était lancée avec Stripe qui a ouvert la fonctionnalité en version bêta — et toujours en bêta à ce jour — au printemps. En attendant que Stripe finalise sa prise en charge, un nouvel acteur de poids vient d'annoncer la disponibilité de Tap to Pay : Square, qui ouvre cette fonctionnalité à tous ses clients, quelle que soit la taille de leur commerce.Square étant le plus gros acteur du secteur aux États-Unis, la prise en charge de Tap to Pay pourrait rapidement s'accroître dans le pays. Pour le moment, Apple n'a pas communiqué sur le déploiement de cette fonctionnalité à l'international.