iOS 16 : Apple explique comment retrouver l'album Doublons

C'est une nouveauté d'iOS 16 : un nouvel album automatique de l'application Photos permet de regrouper les potentiels doublons de photos et de vidéos afin de faciliter le tri et gagner de la place. Seulement voilà, cet album n'apparaît pas chez certains utilisateurs. Apple a publié une note d'assistance pour donner l'explication : il faut d'abord que l'iPhone indexe l'intégralité de la photothèque puis qu'il l'analyse pour repérer les doublons. Cette tâche est automatique, mais elle n'est lancée que lorsque l'iPhone est verrouillé et en charge.Si votre album Doublons n'apparaît pas, c'est donc que cette tâche n'a pas encore pu être achevée. Apple précise que selon la taille de la bibliothèque et la puissance de l'iPhone, ce processus peut prendre quelques jours et qu'il faut donc prendre son mal en patience.