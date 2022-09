Les AirPods Pro 2, toujours aussi peu réparables

Le design des AirPods Pro 2 n'ayant pratiquement pas évolué, on ne s'attendait pas à un miracle en terme de réparabilité. Le démontage d'iFixit est sans surprise sur ce point : qu'il s'agisse des écouteurs ou de leur boîtier, Apple n'a absolument pas prévu qu'ils soient ouverts et réparés. Il est notamment impossible d'accéder aux batteries sans irrémédiablement détruire les AirPods et le boîtier, au sein desquels Apple fait un usage abondant de colle. Comme pour les précédents modèles , la note de réparabilité est donc la plus mauvaise possible à 0/10. iFixit pointe ainsi du doigt le grand écart encore le discours vert d'Apple et l'aberration écologique que représentent les AirPods et leur design jetable.Le reste du démontage ne nous apprend pas grand chose de nouveau en dehors d'une curiosité : l'attache métallique utilisée pour la dragonne est reliée par un câble au connecteur Lightning. Selon Lumafield, qui avait fait cette découverte en premier avec des images prises aux rayons X , il pourrait ainsi s'agir d'une antenne pour les capacités de localisation précise de la puce Apple H2.