L'iPhone 14 Plus a bien failli s'appeler iPhone 14 Max

Dans les mois qui ont précédé la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone 14, les rumeurs ont beaucoup évoqué l'abandon du modèle mini remplacé par un grand modèle de 6,7". On parlait alors de l'iPhone 14 Max et ce n'est qu'à partir de juillet que certaines sources ont commencé à parler de l'iPhone 14 Plus. Le site néerlandais iCreate a trouvé la preuve qu'Apple a en fait hésité sur le nom à donner à ce nouveau modèle, peut-être jusqu'au bout d'ailleurs : sur cette page qui liste les numéros de modèle d'iPhone, l'image utilisée pour l'iPhone 14 Plus s'appelle « iphone-14-max-colors.png ».Une autre référence encore plus directe, corrigée depuis, se trouvait il y a encore quelques heures sur la page des déclarations de conformité destinées au marché européen : Apple liste les quatre modèles actuels et il y avait bien un iPhone 14 Max à la place de l'iPhone 14 Plus.Si cette découverte revêt un aspect relativement anecdotique, elle nous permet en tout cas de confirmer que certains aspects commerciaux, y compris les noms de produits, peuvent changer à la dernière minute ou en tout cas ne pas être gravés dans le marbre pendant le développement des appareils. Lorsque des rumeurs sont lancées avec de nombreux mois d'avance, elles peuvent ainsi ne pas correspondre à la réalité finale... sans pour autant avoir été fausses au moment de leur émission.