iOS 16.1 apporte le mode Transparence adaptative aux AirPods Pro 1

C'est une des nouveautés des AirPods Pro 2 : Apple a amélioré le mode Transparence pour lui permettre de continuer à réduire les bruits les plus dérangeants (travaux, sirène, etc.). Mais avec la troisième bêta d'iOS 16.1 sortie cette semaine, un nouveau réglage a fait son apparition pour les utilisateurs d'AirPods Pro de première génération, a remarqué MacRumors : le mode Transparence adaptatif est bien proposé sur ces anciens modèles avec la version 5A304A (en bêta) de leur firmware.Apple a clairement présenté le mode Transparence adaptatif comme une nouveauté rendue possible par la puce Apple H2 qui est exclusive aux AirPods Pro 2 : que ce mode soit proposé sur les AirPods Pro de première génération est donc une surprise. À moins qu'il ne s'agisse d'une erreur, il est possible que la réduction de bruit soit bien présente mais simplement moins efficace sur les anciens modèles. Il faudra attendre l'arrivée de la version finale d'iOS 16.1, attendue vers la fin du mois d'octobre, pour en avoir le coeur net.