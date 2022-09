Tony Blevins quitte Apple après une blague graveleuse

Apple vient de se séparer de son Vice-Président des achats, nous apprend Bloomberg . Tony Blevins avait 22 ans d'ancienneté à Cupertino, apprécié pour ses qualités de gestionnaire des chaînes d'approvisionnement et ses redoutables méthodes de négociation qui lui ont valu le surnom de « Blevinator » . Les responsables d'Apple n'ont visiblement pas du tout apprécié la réponse humoristique que Tony Blevins a servi à Daniel Mac, qui publie une série de vidéos sur TikTok dans lesquelles il demande aux conducteurs de voitures de luxe ce qu'ils font dans la vie.Au volant d'une Mercedes SLR McLaren , un modèle rare valant plusieurs centaines de milliers de dollars, dans un costume bleu Bermudes et un exubérant veston aux couleurs de l'Union Jack, Tony Blevins a reçu la visite du tiktokeur qui, impressionné par le prestance du carrosse, lui a donc posé sa question habituelle., a répondu Tony Blevins. C'est une citation approximative du film Arthur , qui suit les aventures d'un playboy américain.La vidéo a dépassé le million de vues et est remontée aux oreilles d'Apple, qui n'a pas été sensible à l'humour de Tony Blevins dans un contexte où Apple est régulièrement pointée du doigt pour son manque de femmes aux postes les plus élevés de l'entreprise. Désormais sans emploi, Tony Blevins a dû s'excuser dans les colonnes de Bloomberg :