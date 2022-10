L'iPhone 6 devient un produit vintage

L'iPhone 6 vient de faire son apparition dans la liste des produits anciens d'Apple , qui le considère désormais comme « vintage ». C'est la dernière étape avant l'obsolescence. Apple va cesser de produire les pièces détachées nécessaires à sa réparation ; les stocks de composants vont progressivement se vider et il sera de plus en plus difficile d'obtenir une réparation dans le réseau officiel de la marque. Si votre bon vieil iPhone 6 a besoin d'un peu d'amour, il ne vous reste donc plus longtemps pour en faire la demande auprès du SAV d'Apple.L'iPhone 6 est sorti en 2014 aux côtés de l'iPhone 6 Plus qui est devenu ancien en février dernier . C'était la première fois qu'Apple déclinait ses smartphones en deux tailles différentes (4,7" et 5,5"), et il s'agissait des premiers modèles à prendre en charge Apple Pay.