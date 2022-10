iPhone : Touch ID ne devrait pas faire son retour de sitôt

Les rumeurs prêtant à Apple l'intention de réintégrer la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID à l'iPhone en complément de Face ID ont été nombreuses ces dernières années, et les ingénieurs de Cupertino auraient bien planché sur ce projet selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Apple aurait exploré deux pistes : l'intégration directement sous l'écran OLED, et l'intégration au bouton latéral de l'iPhone comme sur l'iPad Air. Il semblerait cependant que ces travaux aient été réalisés "au cas où", sans véritables plans pour une intégration à court terme : Mark Gurman affirme que rien ne serait prévu pour l'iPhone 15 ou pour tout autre modèle attendu à court terme.Si l'épisode des masques avait remis le potentiel retour de Touch ID sur le devant de la scène, Apple est depuis parvenue à faire fonctionner Face ID lorsque l'utilisateur porte un masque et la demande populaire sur ce sujet s'est alors évaporée. Si Mark Gurman envisage un futur modèle équipé de Touch ID sur le bouton latéral, sans doute pour un modèle destiné à remplacer l'iPhone SE au design vieillissant, il précise que ce n'est qu'une hypothèse et que rien n'est gravé dans le marbre pour le moment.