L'Apple SIM n'est plus disponible sur les iPad cellulaires

L'Apple SIM, c'est fini ! Depuis le 1er octobre 2022, Apple ne permet plus d'utiliser sa carte SIM maison programmable, fournie sur certains modèles d'iPad cellulaires depuis 2014, pour activer de nouveaux forfaits de données mobiles sur l'iPad. Il faut désormais passer par l'opérateur téléphonique pour obtenir une carte SIM fournie par ce dernier, ou pour activer l'eSIM sur les modèles qui en sont dotés.Apple avait fourni une carte SIM programmable avec les déclinaisons cellulaires de l'iPad Air 2, l'iPad mini 3 et 4, l'iPad Pro 12,9" de première génération, l'iPad 5 et 6, et il y avait également eu une Apple SIM intégrée (similaire à l'eSIM) sur l'iPad Pro 9,7", l'iPad Pro 10,5" et l'iPad Pro 12,9" de seconde génération.