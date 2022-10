Tim Cook vante encore les mérites de la réalité augmentée

Je pense que nous avons une très bonne conversation ici aujourd'hui, mais si nous pouvions l'augmenter avec quelque chose du monde virtuel, elle serait sans doute encore meilleure. Je pense que vous pourrez, dans un avenir pas si lointain, repenser à ce moment et vous demander comment vous avez fait pour mener votre vie sans réalité augmentée. Comme aujourd'hui on peut se demander comment des gens comme moi ont grandi sans Internet. Je pense que ça peut être aussi profond, même si ce ne sera pas du jour au lendemain.

Tim Cook n'a jamais caché son enthousiasme vis-à-vis de la réalité augmentée. Cela fait plusieurs années qu'il affiche sa préférence pour ce domaine face à une réalité virtuelle qui coupe son utilisateur du monde qui l'entoure. Dans une nouvelle interview donnée à l'occasion de la remise à Tim Cook d'un master honorifique à l'université de Naples, le patron d'Apple s'est réjoui des progrès de l'intelligence artificielle qu'il qualifie deamenée à toucher tous les aspects de nos vies. Il s'est surtout déclaré

Tim Cook à la WWDC 2022

Tim Cook se montre beaucoup moins dithyrambique au sujet de la réalité virtuelle dans une interview donnée à la publication néerlandaise Bright Tim Cook n'a pas pu s'empêcher de lancer une petite pique contre le métaverse de Facebook, expliquant qu'il est important que le public ait une bonne compréhension du produit :Apple s'apprête en tout cas à se lancer sérieusement dans ces domaines avec un casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée) qui s'appellerait Apple Reality Pro ou Apple Reality One qui serait dévoilé en début d'année prochaine . L'engin, qui tournerait sous un nouveau système appelé realityOS , serait particulièrement haut de gamme avec un processeur très puissant, un système complexe de caméras, une technologie avancée de suivi des yeux et des écrans de très haute résolution.