iOS 16.1 : la Transparence adaptative aussi sur les AirPods Max

Lors de la présentation des AirPods Pro de seconde génération , Apple a dévoilé la fonctionnalité Transparence adaptative qui permet aux écouteurs de continuer à filtrer les bruits les plus gênants (travaux, sirènes, etc.) lorsque le mode Transparence est activé. Apple a expliqué que cette nouveauté était rendue possible par la puce Apple H2 qui est pour le moment exclusive aux AirPods Pro, mais certains utilisateurs ont remarqué que les dernières bêtas d'iOS 16.1 et du firmware des AirPods activaient ce mode sur les AirPods Pro de première génération . Quelques jours plus tard, MacRumors rapporte que c'est également le cas sur les AirPods Max avec le firmware 5A304A.iOS 16.1 et le firmware en question sont tous les deux en version bêta pour le moment ; les versions finales sont attendues vers la fin du mois d'octobre. Sauf surprise de dernière minute, voilà en tout cas une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'AirPods Pro de première génération et du casque AirPods Max qui semblent bien partis pour profiter d'une nouveauté que l'on pensait réservée aux AirPods Pro 2.