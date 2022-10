Apple Music atteint 100 millions de titres

Apple vient de publier un communiqué de presse pour annoncer que son service de streaming musical venait d'atteindre la barre symbolique des 100 millions de titres. Vingt-et-un an après la sortie du premier iPod et de son célèbre slogan « 1 000 chansons dans votre poche » , Apple Music permet donc désormais d'accéder à 100 000 fois plus de titres depuis l'iPhone et les différents autres appareils compatibles. C'est le plus gros catalogue au monde, devant celui de Deezer (> 90 millions) et de Spotify (> 80 millions).Apple n'a rien de particulier à annoncer pour fêter ce cap symbolique, sinon qu'elle continue d'embaucher pour muscler ses équipes chargées de créer des listes de lectures thématiques et faire découvrir chaque jour de nouveaux artistes à ses clients. Car si la taille du catalogue est évidemment importante, toute la difficulté est de sortir des classements automatiques qui sont à peu de choses près identiques sur toutes les plateformes.