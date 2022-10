iOS 16.0.3 va bientôt corriger de nouveaux bugs

Après iOS 16.0.2 lancé il y a deux semaines pour corriger un certain nombre de bugs de jeunesse d'iOS 16, on ne passera pas directement à iOS 16.1 qui est actuellement en version bêta et dont la version finale est attendue vers la fin du mois. Le site MacRumors a en effet reçu des visites d'appareils sous iOS 16.0.3, signe qu'un nouveau correctif est en cours de test à Cupertino pour une sortie plus prompte.

Visuel par MacRumors

À ce stade, on ne sait pas quels bugs seront corrigés mais les choix ne manquent pas, des problèmes de volume sonore lors des appels sur CarPlay avec l'iPhone 14 Pro, aux écrans dont la luminosité vacille lorsqu'elle est réglée trop bas en passant par les vidéos prises en mode cinématique qui ne peuvent pas être éditées sur Final Cut Pro et iMovie sur le Mac... Nous aurons sans doute la réponse d'ici la semaine prochaine.