iOS 16.1 : la Transparence adaptative sur les autres AirPods serait un bug

Présentés par Apple au début du mois dernier, les AirPods Pro de seconde génération disposent de la nouvelle puce Apple H2 qui, grâce à sa puissance accrue, permet la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité appelée Transparence adaptative. Il s'agit d'une amélioration du mode Transparence, qui retransmet dans les écouteurs le son extérieur : les AirPods Pro 2 peuvent détecter certains sons indésirables (basses fortes lors d'un concert, travaux, sirène, etc.) et continuer à les filtrer lorsque le mode Transparence est activé.

Les nouveautés des AirPods Pro 2

Suite à la sortie des versions bêtas d'iOS 16.1 et du firmware 5A304A des AirPods, les utilisateurs d'AirPods Pro de première génération et d'AirPods Max ont constaté à leur grande surprise que la fonctionnalité Transparence adaptative était apparue dans les réglages d'iOS, alors qu'il faut normalement la puce Apple H2 pour en profiter. Le journaliste Mark Gurman affirme aujourd'hui qu'il s'agit d'un bug et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cette fonctionnalité, pourtant bien fonctionnelle (mais peut-être moins efficace ?) à en croire les retours des utilisateurs concernés, soit disponible à l'arrivée de la version finale d'iOS 16.1 à la fin du mois.