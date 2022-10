Les AirPods Pro 2 embarquent des batteries plus grosses

Les AirPods Pro de seconde génération sont capables d'atteindre une autonomie de 6 heures sur une seule charge, soit une heure et demi de plus que les précédents modèles. Pour offrir une telle évolution sans créer des écouteurs plus gros, Apple a fait des progrès sur la consommation des composants et notamment de la nouvelle puce Apple H2. Le site MySmartPrice nous apprend aujourd'hui qu'Apple a également fait des progrès sur la compacité des composants, ce qui lui a permis d'intégrer des batteries plus capacitaires : elles sont de 49,7 mAh sur les AirPods Pro 2, contre 43,24 mAh sur les précédents modèles.Pour ce qui est du boîtier de charge, les avancées sont en revanche beaucoup plus mesurées à 523 mAh au lieu de 519 mAh sur la précédente génération. La prochaine évolution pourrait concerner le connecteur de ce boîtier, avec l'abandon du Lightning qui serait remplacé par le standard USB-C à l'occasion de la sortie de l'iPhone 15 qui aurait droit à la même évolution en septembre 2023.