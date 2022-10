L'Europe entérine le chargeur unique USB-C

Cette fois, c'est définitif : le chargeur unique USB-C sera bien imposé au sein de l'Union européenne dès la fin de l'année 2024. Le vote final vient d'avoir lieu au Parlement européen et le texte, largement adopté par 602 voix pour (13 contre et 8 abstentions), imposera l'intégration d'un connecteur USB-C à tous les fabricants de smartphones, tablettes électroniques, caméras numériques, écouteurs et casques, consoles de jeux portables, enceintes portables, liseuses, claviers, souris et systèmes de navigations portables, dont les produits se rechargent par câble avec une puissance inférieure à 100 W. Les ordinateurs portables seront également concernés en 2026.

Alex Agius Saliba (rapporteur du texte) et Margrethe Vestager (vice-présidente exécutive de la Commission européenne)

Il ne manque plus que l'approbation du Conseil européen pour que ce texte définitif puisse être publié et entrer en vigueur 20 jours plus tard : dès lors débutera le compte à rebours de 24 mois laissant aux fabricants le temps de s'adapter.Si tous les fabricants seront soumis à cette loi, c'est principalement Apple qui est visée avec son connecteur propriétaire Lightning qui ne survivra sans doute pas à cette mesure. Cela concerne l'iPhone, mais pas seulement : il y a aussi l'iPad d'entrée de gamme, le boîtier de recharge des AirPods, le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad, sans oublier la batterie MagSafe et la télécommande Siri Remote qui ne sont pas concernées par cette loi mais qu'on imagine difficilement ne pas basculer également sur le standard USB-C.

Connecteurs Lightning et USB-C

Apple ne devrait pas s'amuser à utiliser des connecteurs différents pour le marché européen et le reste du monde : l'intégration de l'USB-C à l'iPhone serait en test depuis un bout de temps et la transition débuterait dès l'année prochaine avec l'iPhone 15 qui doit être présenté en septembre 2023. Apple devrait dès lors faire basculer tous ses produits Lightning vers l'USB-C. On aura alors fini de jongler avec différentes normes, et un seul chargeur USB-C suffira pour recharger tous les produits filaires de la marque.