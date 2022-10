La Transparence adaptative sera bien limitée aux AirPods Pro 2

La fonctionnalité de Transparence adaptative, qui permet de continuer à filtrer certains bruits désagréables lorsque le mode Transparence est activé, est rendue possible par une amélioration de la puce Apple H2 des AirPods Pro 2 qui réduit le bruit 48 000 fois par seconde, soit 240 fois de plus que les AirPods Pro de première génération. Les utilisateurs de la version bêta d'iOS 16.1 et du dernier firmware 5A304A des AirPods ont donc été surpris de pouvoir activer cette fonctionnalité sur leurs AirPods Pro de première génération ou leur casque AirPods Max alors que ces appareils n'intègrent que la puce Apple H1.Alors que Mark Gurman nous prévenait hier qu'il s'agissait d'un bug , Apple a hier soir lancé la quatrième version bêta d'iOS 16.1 et cette nouvelle mouture retire l'accès à la fonctionnalité de Transparence adaptative aux autres modèles que les AirPods Pro 2. Il n'y a donc plus d'espoir de pouvoir profiter de cette fonctionnalité sur les AirPods Pro de première génération ou sur les AirPods Max : l'efficacité de la réduction de bruit aurait quoi qu'il en soit été beaucoup moins bonne.