Domotique : la norme Matter officiellement lancée

La norme Matter 1.0 est désormais finalisée et la Connectivity Standards Alliance vient de lancer son programme de certification pour les fabricants souhaitant commercialiser des produits compatibles. Cette norme, initialement surnommée CHIP , rassemble plus de 550 entreprises dans l'objectif d'une meilleure interopérabilité des produits de domotique. Parmi les membres, on retrouve les grandes plateformes comme Apple (Siri), Amazon (Alexa) ou Google (Assistant). Matter fonctionne avec les différentes technologies avec ou sans fil, incluant le Bluetooth LE, le Wi-Fi, les connexions Ethernet ou cellulaires, ainsi que le protocole Thread.Pour être compatible avec le standard Matter, il n'y a pas forcément besoin d'une mise à jour matérielle des produits : dans de nombreuses situations, les fabricants pourront rendre leurs accessoires compatibles grâce à une simple mise à jour logicielle. Du côté d'Apple, la prise en charge du standard Matter devrait débuter avec iOS 16.1 dont la sortie est attendue à la fin du mois.