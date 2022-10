Des coques destinées à l'iPad 10 déjà en vente

Des coques destinées à l'iPad 10 sont déjà en vente ! Le site Macotakara a repéré un modèle conçu par ESR vendu sur Amazon Japon . Le rendu utilisé semble être celui d'un iPad Air et il y a donc de bonnes chances qu'on ne puisse s'y fier. En revanche, cette coque est bel et bien prévue pour un modèle d'iPad aux tranches plates et non courbées comme l'iPad 9 aujourd'hui, avec un emplacement pour la recharge sans fil de l'Apple Pencil sur la tranche. L'emplacement pour l'appareil photo est également bien plus grand que sur le modèle actuel.Ces derniers mois, il y a effectivement eu des bruits de couloir annonçant un changement de design important pour l'iPad 10 cet automne avec des tranches plates permettant la prise en charge de l'Apple Pencil 2, l'intégration d'un connecteur USB-C à la place du Lightning, la disparition de la prise jack et la mise en place d'un appareil photo protubérant à l'arrière. Pour ce qui est de l'écran, il était en revanche toujours question d'une dalle rectangulaire avec le traditionnel bouton d'accueil pour Touch ID. D'un point de vue technique, l'iPad d'entrée de gamme pourrait passer de la puce A13 à la puce A14 et les modèles cellulaires pourraient adopter la 5G.Les rumeurs tablaient initialement sur un lancement en septembre, mais cela n'a finalement pas été le cas. Apple pourrait-elle dévoiler l'iPad 10 aux côtés des iPad Pro M2 dans les prochaines semaines ? Encore un peu de suspense...