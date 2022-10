iPhone 14 Plus : grand écran, grande batterie

Avec trois semaines de décalage sur l'iPhone 14 classique, l'iPhone 14 Plus arrivera chez ses premiers clients ce vendredi 7 octobre. Comme à son habitude, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration à certains journalistes et youtubeurs en amont de la sortie. Au vu des faibles différences techniques avec l'iPhone 14, les tests ne sont pas nombreux et ne débordent pas d'enthousiasme, mais cela n'enlève rien aux qualités de ce modèle.Il y a essentiellement deux choses à retenir : l'iPhone 14 Plus présente un écran plus grand (6,7" au lieu de 6,1"), et il offre une autonomie nettement plus importante. Tout le reste de la fiche technique est strictement identique à celle du "petit" modèle d'iPhone 14. Plusieurs testeurs ont été surpris par le poids plume de l'iPhone 14 Plus : à 203 grammes, son châssis en aluminium lui permet d'être beaucoup plus léger que l'iPhone 14 Pro Max en acier qui monte à 240 grammes. Même l'iPhone 14 Pro est plus lourd, à 206 grammes.Concernant l'autonomie, tout dépend des usages : en lecture vidéo, l'iPhone 14 Plus atteint 26 heures contre 29 heures pour l'iPhone 14 Pro Max (l'iPhone 14 se contente de 20 heures), mais l'iPhone 14 Plus reprend les devants en lecture audio avec 100 heures au lieu de 95 heures pour l'iPhone 14 Pro Max (l'iPhone 14 pointe à 80 heures). Il y a en tout cas de quoi faire des journées très chargées et en avoir encore sous la pédale pour le lendemain, constatent CNET et Engadget . Chez The Verge , on évoque même la possibilité de tenir trois jours avec un usage modeste.L'iPhone 14 Plus est donc vu comme le remplaçant idéal d'anciens grands modèles comme l'iPhone 6/7/8 Plus voire de l'iPhone XS Max, pour ceux qui veulent un grand écran et une grosse batterie sans pour autant basculer dans les extrémités tarifaires de l'iPhone 14 Pro Max (à partir de 1 479 €). Avec des prix qui démarrent à 1 169 €, l'iPhone 14 Plus reste cependant loin d'être abordable.