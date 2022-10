Le Studio Display Mini-LED au premier trimestre 2023 ?

Une version plus haut de gamme du Studio Display serait toujours en préparation et elle devrait être dévoilée dans le courant du premier trimestre de l'année 2023, selon les sources de l'analyste Ross Young , spécialiste des écrans. Équipée d'une dalle Mini-LED pour l'affichage de vrais noirs et sans doute de la technologie ProMotion pour la prise en charge d'un taux de rafraichissement à 120 Hz, cette nouvelle version aurait été initialement prévue pour cette année mais son développement aurait pris du retard.Des rumeurs ont également évoqué une mise à jour du Pro Display XDR, encore plus haut de gamme, avec un passage de 6K à 7K . Tout ce petit monde pourrait idéalement accompagner le lancement très attendu du premier Mac Pro avec puce Apple Silicon, qui pourrait être présenté dès cet automne mais qui ne serait pas disponible avant le printemps prochain