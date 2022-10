L'iPhone 14 Plus est disponible sans délai

Trois semaines après les autres modèles de la gamme, c'est jour de sortie pour l'iPhone 14 Plus. Les premières livraisons ont eu lieu ce matin, et les boutiques officielles d'Apple ont reçu leurs premiers stocks. Si l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max semblent rencontrer une demande plus forte que prévu — il y a encore un mois d'attente sur de nombreux modèles — ce n'est pas le cas de l'iPhone 14 et encore moins de l'iPhone 14 Plus qui n'a jamais vu ses délais décoller. Ainsi, il est toujours possible de recevoir sa livraison sous deux jours ouvrés, et aujourd'hui s'ouvre la possibilité de récupérer son exemplaire en Apple Store sans attente.Il reste conseillé de réserver son exemplaire sur l'Apple Store en ligne (en optant pour un retrait en magasin) pour ne pas prendre le risque de se déplacer pour rien. L'engouement semble en tout cas limité , d'autant plus en Europe où les nouveaux tarifs limitent la tentation de l'achat impulsif. L'iPhone 14 est vendu à partir de 1 019 €, et l'iPhone 14 Plus à partir de 1 169 €. L'iPhone 14 Pro est quant à lui vendu à partir de 1 329 €, et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 479 €.