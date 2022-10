L'iPhone SE 4 aurait un écran de 6,1'' et une encoche

La prochaine génération d'iPhone SE aura un écran de 6,1" et un design à encoche, selon les sources de Ross Young pour Display Supply Chain Consultants, rapporté par MacRumors . L'analyste se montrait jusqu'ici hésitant, évoquant une diagonale entre 5,7" et 6,1" , mais Apple aurait finalement choisi l'option la plus grande qui correspond à l'écran qui était utilisé sur l'iPhone XR ou l'iPhone 11.L'iPhone SE 4 changerait donc de design et se débarrasserait du bouton d'accueil avec la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID pour adopter une encoche. À ce stade, il y a encore une incertitude sur l'intégration de Face ID : il est possible, pour limiter les coûts, qu'Apple opte pour une intégration de Touch ID au bouton latéral de l'iPhone. C'est une alternative qui a déjà fait ses preuves sur l'iPad Air. Dans cette éventualité, il y aurait besoin de moins de capteurs frontaux et l'encoche pourrait donc être réduite.

L'iPhone SE et l'iPhone 11

Pour le reste, Apple devrait reprendre sa formule gagnante : faire du neuf avec du vieux, en reprenant un châssis déjà éprouvé mais en mettant à jour les principaux composants. La date de sortie serait encore suffisamment lointaine pour qu'elle ne soit pas abordée par Ross Young : certains analystes tablent sur 2023 et d'autres observateurs sur 2024