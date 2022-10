L'iPhone 5c et l'iPad mini 3 bientôt obsolètes

L'iPhone 5c et l'iPad mini 3 seront définitivement considérés comme obsolètes par Apple dès le mois de novembre, selon un mémo interne consulté par MacRumors . Ces deux produits sont déjà considérés comme « anciens » dans la nomenclature d'Apple, ce qui signifie que la production des pièces détachées nécessaires aux réparations n'est plus assurée et que tout dépend donc des stocks encore disponibles chez les différents réparateurs. À compter du mois prochain, l'obsolescence signifie qu'Apple refusera toute prise en charge par son SAV et son réseau de réparateurs agréés, quelle que soit la panne.Il restera toujours possible de réparer l'iPhone 5c et l'iPad mini 3, mais en dehors du réseau officiel — il est bien sûr déconseillé de trop dépenser dans des produits aussi anciens, mais un remplacement de batterie peut parfois prolonger la durée de vie pour un investissement raisonnable. L'iPhone 5c a été commercialisé en septembre 2013 en même temps que l'iPhone 5s. L'iPad mini 3 a quant à lui été lancé en octobre 2014