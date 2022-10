Au moins deux ans de retard pour le modem 5G d'Apple ?

Apple aurait initialement souhaité finaliser son premier modem 5G maison pour une intégration au sein de l'iPhone 15 en 2023, mais cela ne sera vraisemblablement pas le cas : les ingénieurs de Cupertino auraient pris du retard . Beaucoup de retard même : selon l'analyste Jeff Pu, cité par MacRumors , Apple continuerait finalement de faire confiance à Qualcomm pour l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Ce n'est ainsi pas avant 2025 avec l'iPhone 17 que le fameux modem 5G d'Apple serait finalisé.En 2019, Apple a dépensé un milliard de dollars pour s'offrir la division d'Intel en charge du développement d'un modem 5G, récupérant ainsi 2 200 employés spécialisés et pas moins de 17 000 brevets. En 2020, Apple a officiellement confirmé qu'un modem 5G était bien en préparation dans ses laboratoires, mais sans donner d'échéance.Il est déjà acté que l'iPhone 15 adoptera le modem Snapdragon X70 de Qualcomm , avec à la clé un meilleur débit ascendant, une meilleure latence, et diverses améliorations techniques visant à améliorer à la fois la robustesse de la connexion et l'efficience énergétique de la puce. Apple est engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024, mais rien n'empêche aux deux partenaires de prolonger l'aventure avec le futur Snapdragon X75 dont les caractéristiques techniques n'ont pas encore été annoncées.