Apple préparerait bien l'abandon du connecteur Lightning

La semaine dernière, l'Union européenne a entériné l'obligation pour les fabricants de certains produits électroniques, notamment de smartphones et de tablettes, d'intégrer à ces derniers un connecteur USB-C dès la fin d'année 2024. Pour Apple, cela signifie donc la fin du connecteur propriétaire Lightning. Dans sa newsletter Power On , le journaliste Mark Gurman confirme qu'Apple aurait bien pris la décision d'abandonner le connecteur Lightning au niveau mondial (et pas seulement au niveau européen), y compris sur les produits qui ne sont pas touchés par la nouvelle législation.

Connecteurs Lightning et USB-C

Tous les produits sur lesquels ce connecteur est présent basculeraient donc sur l'USB-C d'ici 2024. Pour ce qui est de l'iPhone, c'est dès l'année prochaine avec l'iPhone 15 que cette transition débuterait — Apple pourrait en profiter pour mettre à jour la batterie MagSafe. Pour l'iPad, la transition pourrait être complétée dès la fin de cette année avec l'iPad 10 . Pour le boîtier des AirPods, cela pourrait survenir l'année prochaine . Pour les claviers, souris et trackpads, cela devrait coïncider avec la sortie de nouveaux Macs de bureau l'année prochaine. Il y a enfin la télécommande Siri Remote qui devraient évoluer à un moment ou un autre — c'est en revanche peut-être un peu tôt pour la révision de l'Apple TV espérée cet automne