iOS 16.0.3 apporte des corrections de bugs

Deux semaines après la sortie d'iOS 16.0.2 qui apportait des corrections aux bugs de jeunesse d'iOS 16, c'est au tour d'iOS 16.0.3 d'être de sortie ce soir. Apple indique que cette mise à jour corrige quatre bugs : un retard ou une absence de notifications d'appels ou d'apps sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, un problème de volume trop faible durant les appels via CarPlay sur les iPhone 14, un défaut de lenteur à l'ouverture de l'appareil photo ou au passage d'une caméra à l'autre sur les iPhone 14 Pro et les iPhone 14 Pro Max, et un bug de Mail qui pouvait planter en recevant un e-mail mal formé.Apple précise que cette mise à jour apporte également des corrections de failles, et son installation est donc recommandée pour tous les utilisateurs. Comme d'habitude, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.