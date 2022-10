Apple Watch : watchOS 9.0.2 corrige quelques bugs

Une nouvelle mise à jour est disponible pour les utilisateurs d'Apple Watch, dans la foulée de la sortie d'iOS 16.0.3 du côté de l'iPhone : il s'agit de watchOS 9.0.2 qui apporte des corrections aux bugs de jeunesse de watchOS 9. Apple indique que cette mise à jour apporte quatre correctifs : un bug causant l'arrêt de la lecture audio sur Spotify, un bug causant le maintien des notifications d'alarmes après que l'alarme ait été supprimée par les utilisateurs d'AssistiveTouch, un bug de synchronisation des données de Cartes et Forme avec une nouvelle Apple Watch, et un bug causant l'interruption du micro sur l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra.Pour installer watchOS 9.0.2, c'est comme d'habitude dans l'application Apple Watch de l'iPhone que cela se passe. Rappelons que pour lancer la mise à jour, la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone.