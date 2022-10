iPadOS 16 devrait arriver fin octobre

Avec un mois et demi de retard sur iOS 16 , c'est à la toute fin du mois d'octobre qu'Apple devrait sortir la version finale d'iPadOS 16, numérotée 16.1 pour coller avec la mise à jour d'iOS 16 correspondante. C'est le journaliste Mark Gurman qui nous glisse cette information , précisant tout de même qu'un nouveau retard n'est pas totalement à exclure si de nouveaux bugs trop gênants sont détectés d'ici-là. Si tout se passe bien, ce serait donc pour la semaine débutant le 24 octobre.Mark Gurman ne donne pas de nouvelles de macOS Ventura , qui partage avec iPadOS 16 certaines nouveautés sensibles comme Stage Manager, mais il est tout à fait possible que la sortie ait lieu simultanément. En parlant de Stage Manager, Apple a récemment annoncé que la fonctionnalité ne serait finalement pas réservée aux iPad avec puce M1 : les iPad Pro de 2018 et 2020 (puces A12X et A12Z) y auront également droit sans prise en charge d'un écran externe. La prise en charge de l'écran externe ne sera d'ailleurs pas de la partie au lancement d'iPadOS 16.1 : elle sera apportée avec une future mise à jour.