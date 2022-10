Étudiants : derniers jours pour l'offre Back to School d'Apple

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de l'opération Back to School d'Apple à destination des étudiants et des enseignants. Lancée le 14 juillet, elle sera valable jusqu'à ce lundi 17 octobre 2022 inclus. Cette année, elle permet de récupérer une carte cadeau de 100 € à 150 € en plus de la remise immédiate déjà accordée sur l'Apple Store éducation , qui permet d'obtenir jusqu'à -10% sur l'achat d'un Mac et -5% sur l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro.La carte cadeau obtenue dans le cadre de l'offre Back to School est de 100 € pour l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro, et de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air (M1 ou M2), d'un MacBook Pro ou d'un iMac. Il y a également un rabais de 20% sur la police d'assurance AppleCare+, qui permet de prolonger la garantie des Macs à trois ans et couvre jusqu'à deux incidents matériels par an.Sur l'Apple Store éducation , le MacBook Air M1 est vendu à partir de 1 084 € au lieu de 1 199 €, le MacBook Air M2 à partir de 1 384 € au lieu de 1 499 €, le MacBook Pro 13 pouces à partir de 1 484 € au lieu de 1 599 €, le MacBook Pro 14 pouces à partir de 2 024 € au lieu de 2 249 €, le MacBook Pro 16 pouces à partir de 2 474 € au lieu de 2 749 €, et l'iMac 24 pouces à partir de 1 304 € au lieu de 1 449 €. L'iPad Air est à 648 € au lieu de 699 € et l'iPad Pro à 854 € au lieu de 899 €.La carte cadeau obtenue dans le cadre de l'opération Back to School est une Apple Gift Card . C'est une carte cadeau universelle : elle fonctionne à la fois pour le matériel, du Mac à l'iPhone en passant par les accessoires, et pour le logiciel et les services comme l'App Store, Apple Music, iCloud, etc.Vous pouvez obtenir tous les détails sur l'opération Back to School 2022 d'Apple sur cette page . Attention, cette offre est strictement réservée aux étudiants et enseignants : vous devrez justifier de votre statut d'étudiant, d'enseignant ou d'employé d’établissement scolaire via le service UNIDAYS (ou auprès d'Apple par téléphone ou chat) — les lycéens et collégiens ne sont pas éligibles. Vous pouvez retrouver les conditions générales sur cette page . Pour en savoir plus et passer commande, rendez-vous sur l'Apple Store éducation