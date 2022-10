De nouvelles bêtas pour iOS 16.1 et macOS Ventura

Le développement d'iOS 16.1, d'iPadOS 16.1 et de macOS Ventura se poursuit : hier soir, Apple a envoyé de nouvelles versions bêtas de ces futures mises à jour aux développeurs. Pour iOS 16.1 et iPadOS 16.1, c'est la cinquième. Pour macOS Ventura, c'est la onzième ! On s'approche doucement de la fin pour ces systèmes : hier, Mark Gurman nous prévenait que la sortie d'iPadOS 16.1 était prévue pour la dernière semaine du mois d'octobre. Apple pourrait donc sortir la versiondès la semaine prochaine.Rappelons que la sortie iPadOS 16 se fait avec un mois et demi de retard sur iOS 16 (d'où la numérotation décalée ), la faute à la fonctionnalité Stage Manager qui a visiblement donné beaucoup de fil à retordre aux ingénieurs de Cupertino. Cette fonctionnalité est commune à macOS Ventura, et on peut donc espérer une sortie conjointe.