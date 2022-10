Un écran OLED hybride pour de futurs iPad Pro ?

Plusieurs rumeurs prêtent à Apple l'intention de faire basculer l'écran de l'iPad Pro sur la technologie OLED d'ici 2024 . C'est une transition qui aurait pu être entamée bien plus tôt, mais les ingénieurs d'Apple n'auraient pas été satisfaits par la qualité des dalles à leur disposition : ils attendraient la disponibilité d'une nouvelle génération de dalles avec deux couches émissives , pour une plus grande luminosité et une durée de vie accrue.Selon The Elec , Apple aurait également des inquiétudes sur le rendu des écrans OLED flexibles sur des diagonales aussi grandes. Sur l'iPhone, l'écran OLED utilisé est recourbé sur les côtés : c'est ce qui permet d'obtenir des marges aussi fines autour de l'écran. Ce procédé est éprouvé sur les petites diagonales mais à 11" ou 12,9" ( voire plus ), il pourrait causer des déformations visibles de l'écran. C'est pourquoi Apple travaillerait sur une solution hybride sur mesure, avec des composants rigides et d'autres flexibles. Selon DigiTimes , Apple aurait signé avec un nouveau fournisseur, Taiwan Surface Mounting Technology (Taiwan SMT), pour ce nouveau procédé.En attendant l'adoption de dalles OLED, Apple devrait conserver les technologies actuelles pour sa prochaine génération d'iPad Pro, avec une dalle LCD classique sur le modèle 11" et une dalle Mini-LED sur le modèle 12,9". L'annonce des nouveaux iPad Pro est attendue pour cet automne , avec au programme la puce M2, la compatibilité avec la recharge sans fil de MagSafe et de nouvelles caméras. Il a également été question du déplacement de Face ID et de la webcam sur la longueur de la tablette pour une utilisation par défaut en mode paysage.