Bientôt une version d'Apple TV+ avec de la publicité ?

La mise en place d'une version d'Apple TV+ qui serait partiellement financée par la publicité est-elle dans les tuyaux ? Apple aurait eu des discussions avec des agences pour la vente d'espaces publicitaires sous forme de vidéos sur son service de streaming, selon Digiday . Les premières publicités pourraient être diffusées dès le début de l'année prochaine. Sous la pression de Netflix et Disney+ qui parient tous les deux sur ce modèle alternatif, Apple pourrait être tentée de suivre le même chemin pour proposer à son tour un tarif d'appel plus attractif.L'année dernière, Apple avait fermé la porte à une version gratuite d'Apple Music qui serait financée par la publicité. Elena Segal, responsable de la publication du service musical d'Apple, avait eu l'explication suivante :Mais il était bien question de musique et pas de télévision.Il y a en réalité déjà de la publicité sur le service de streaming d'Apple : Apple TV+ s'est récemment mis au sport avec le baseball américain , et il y a bien des sponsors et des spots publicitaires durant la diffusion des matches en direct. En revanche, ces spots sont fournis par la Ligue majeure de baseball (MLB) et pas par Apple. Apple s'intéressant à de multiples autres sports , la création d'une régie spécialisée semble inéluctable. Reste à voir si cela débordera sur les autres contenus originaux d'Apple...