Apple Music est disponible sur Xbox

L'application Apple Music vient de faire son apparition sur le Microsoft Store et peut être installée sur les Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Elle ressemble beaucoup à son équivalent sur Apple TV, mais permet donc d'accéder au catalogue musical d'Apple sur les consoles de Microsoft avec un avantage majeur : il est possible d'écouter la musique tout en jouant.Mieux vaut tard que jamais : sur la PlayStation de-chez-Sony-en-face, cela fait un an qu'Apple Music est disponible. Sur la Xbox, Apple Music rejoint en tout cas l'app Apple TV qui est disponible depuis près de deux ans . Microsoft a également annoncé aujourd'hui l'arrivée prochaine d'iCloud Photos, Apple Music et Apple TV sur Windows