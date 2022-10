iCloud Photos, Apple TV et Apple Music bientôt sur Windows 11

Microsoft va faciliter la vie des utilisateurs d'iPhone qui composent avec un PC sous Windows : l'éditeur vient d'annoncer la prise en charge prochaine d'iCloud Photos sur Windows 11. Il sera possible d'accéder à ses photos et vidéos prises avec l'iPhone directement depuis l'application Photos de Microsoft. Pour cela, il suffira d'installer l'application iCloud pour Windows et activer la synchronisation d'iCloud Photos. Cette nouveauté, lancée en bêta aujourd'hui, sera disponible pour tous les utilisateurs dans le courant du mois de novembre.Autres nouveautés majeures, les applications Apple Music et Apple TV vont débarquer sur Windows ! Pour l'instant, il faut passer par un navigateur pour accéder aux services de streaming d'Apple ; l'expérience n'est donc pas optimale. L'attente sera en revanche un peu plus longue : ce sera en 2023, sans plus de précisions pour l'instant. En attendant, Microsoft a une autre petite surprise pour ses utilisateurs de Xbox avec l'arrivée de l'application Apple Music dès aujourd'hui.