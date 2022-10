D'anciens modèles d'Apple TV perdent AirPlay avec iOS 16

Certains utilisateurs d'anciens modèles d'Apple TV rencontrent un problème avec la prise en charge d'AirPlay depuis la mise à jour de leur iPhone sur iOS 16, rapporte iCreate . Il s'agit des modèles de 2010 et de 2012, moins épais que les modèles actuels et livrés avec la télécommande Apple Remote en aluminium. Avec iOS 16, les applications de streaming comme Netflix ou Disney+ ne fonctionnent plus via AirPlay, ce qui laisse penser à un problème de DRM. La recopie de l'écran de l'iPhone via AirPlay continue d'ailleurs de fonctionner.Les mises à jour 16.0.2 et 16.0.3 d'iOS n'ont pas corrigé le bug, mais la médiatisation de l'affaire devrait faire remonter le pépin aux oreilles des développeurs de Cupertino.