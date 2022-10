Apple continue d'accroître sa production hors de Chine

Apple poursuit sa stratégie de diversification de la production pour sortir de sa dépendance de la Chine. L'analyste Ming-Chi Kuo nous explique qu'Apple mettrait actuellement le paquet sur l'Inde, avec l'entreprise Tata Group qui pourrait coopérer avec Pegatron et Wistron pour développer les lignes d'assemblage d'iPhone. Aujourd'hui, 80% de la production indienne serait destinée au marché local. Pour les MacBook, Apple parierait sur la Thaïlande alors que l'intégralité des ordinateurs portables d'Apple est aujourd'hui assemblée en Chine. Récemment, Apple a lancé la production d'Apple Watch, de MacBook, d'iPad et d'AirPods au Vietnam

La production des AirPods au Vietnam

À moyen terme, sous trois à cinq ans, Apple voudrait pouvoir fournir l'équivalent du marché américain (soit 25% à 30% de la production globale) depuis des usines situées hors de Chine. Sur le plus long terme, Apple souhaiterait limiter la production chinoise aux seuls besoins de la Chine.Cela fait quelques années qu'Apple a identifié sa dépendance de la production chinoise comme un risque majeur pour son business et qu'elle cherche donc à créer des lignes de production dans d'autres pays. Le développement de cette diversification s'est accéléré ces trois dernières années suite aux menaces de taxes douanières du régime chinois puis avec la crise du Covid-19 et les mesures sanitaires qui ont à de multiples reprises perturbé la production des sous-traitants chinois d'Apple.