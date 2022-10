Des ventes inférieures aux attentes pour l'iPhone 14 Plus ?

Les ventes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus seraient inférieures aux attentes d'Apple, selon DigiTimes qui confirme les estimations de Ming-Chi Kuo le mois dernier. L'iPhone 14 Plus serait particulièrement à la traine, la faute à un tarif élevé et une gamme Pro qui rencontrerait un succès plus important que prévu : Apple devrait donc rééquilibrer ses commandes dans les prochains mois au profit des modèles les plus onéreux.Reste à voir comment tout cela évoluera dans les prochains mois : la gamme classique présente peu de nouveautés cette année et elle est donc moins sensible aux achats impulsifs que la gamme Pro, d'autant moins dans un contexte de hausse des prix. Il semble ainsi prématuré de prédire à l'iPhone 14 Plus le même destin funeste que l'iPhone mini, la grande diagonale de 6,7" rencontrant son public : le problème ayant tout à l'air d'être tarifaire, c'est une variable qui pourra être ajustée l'année prochaine.