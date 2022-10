Certaines séries d'Apple TV+ vont sortir en Blu-Ray et DVD

Le streaming, c'est bien, mais il y a toujours une clientèle qui ne dispose pas de l'équipement nécessaire ou d'une connexion suffisante. Certaines des séries d'Apple TV+ vont ainsi sortir en Blu-Ray et DVD. L'éditeur britannique Dazzler Media a confirmé à Sigmund Judge la commercialisation prochaine de(saison 1 le 28 novembre, saison 2 le 26 décembre), de(saison 1 le 31 octobre, saison 2 le 14 novembre), de(saison 1 le 5 décembre, saison 2 le 23 janvier) et de(saison 1 le 5 décembre, saison 2 le 6 février).Il ne devrait pas y avoir de version Blu-Ray 4K Ultra HD. Ce n'est pas la première fois qu'une création originale d'Apple sort au format physique : il y a déjà eu, distribué par Paramount l'année dernière mais disponible uniquement aux États-Unis. Ces nouvelles sorties plus ou moins coordonnées semblent plus ambitieuses, mais on ne sait pas à ce stade dans quels pays les disques seront distribués.