Netflix annonce un forfait avec pub à 5,99 € par mois

Une offre d'un nouveau genre va faire son apparition sur Netflix à compter du 3 novembre : le forfaitpermettra d'abaisser le prix d'appel du service de streaming à 5,99 € par mois. C'est trois euros de moins que le forfaitclassique, toujours jusqu'à 720p en HD mais sans téléchargement des programmes hors ligne. Pour gagner trois euros, les utilisateurs seront donc soumis à, avec des spots de 15 à 30 secondes diffusés avant le programme mais aussi pendant.Ce forfaità 5,99 € rejoindra donc le forfaità 8,99 €, le forfait(1080p) à 13,49 € et le forfait(4K) à 17,99 €. Chez Apple, il n'y a toujours qu'une seule offre pour Apple TV+ à 4,99 € par mois avec le téléchargement des programmes, une qualité 4K et le partage familial (moins libre que celui de Netflix). Le catalogue du service de streaming d'Apple est bien plus confidentiel, mais il s'étoffe au fil des mois et il viendra bien un jour où Apple appliquera une tarification moins agressive. Apple TV+ serait déjà en train de créer sa propre régie publicitaire , vraisemblablement pour les retransmissions sportives dans un premier temps, mais les responsables du service suivront sans doute avec intérêt la réaction du public à cette nouvelle offre de Netflix.